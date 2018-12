Nietzsches Machine wint derde Weerdiequiz Bart Kerckhoven

13 december 2018

Het Koninklijk Toneelgezelschap Weredi is niet alleen goed in toneelproducties uitwerken maar kan ook een quiz organiseren. Voor de derde keer werd Weerdiequiz georganiseerd en het was Nietzsches Machine die met de hoofdprijs ging lopen.

Bij Weredi organiseren ze ook een toneelkamp, afgesloten met een eigenzinnig theaterfestival. Het startbudget hiervoor halen ze elk jaar uit de opbrengst van een eigen quiz. De makers van de quiz zijn Ben De Gelas, Stanislas Despiegelaere, Tim Servaege, Niels Tavano, Glenn Tordeurs en Joeri Zelck. Voor de derde keer op rij zat de zaal op zaterdag 8 december helemaal vol. Maar liefst 42 quizploegen gaven het beste van zichzelf. Het werd een quiz met een pittig niveau waar zelfs doorwinterde quizzers even bij hebben gezweet. De eindwinnaar werd uiteindelijk Nietzsches Machine. De tweede en derde plaats waren respectievelijk voor ex-PO en Tsjikatilo 69. Opmerkelijk was ook dat Weredi het voor elkaar kreeg om enkele vragen te laten stellen door bekende Vlamingen als Jo De Meyere, Lucas Van den Eynde, Marleen Merckx, Jelle Cleymans, Michiel De Meyer en Line Ellegiers. Hier zal hun 40-45-avontuur wel het een en ander mee te maken hebben. Enkele leden figureren namelijk in de groots opgezette musical van Studio 100.