N-VA zet "Franstalige propaganda" om in bomen 29 juni 2018

02u26 0 Beersel N-VA heeft in Beersel de vele anderstalige reclame en verkiezingsfolders die bij inwoners in de bus vallen, op een ludieke manier aan de kaak gesteld.

Onder andere het Franstalige Union des Francophones (UF) stuurde de voorbije dagen folders rond in Beersel. "Deze maand ben ik zelf drie keer geconfronteerd geweest met Franstalige reclame", zegt gemeenteraadslid Elsie De Greef (N-VA). "Er waren grote panelen langs de kant van de weg van 'Net Toiture', met een aanbod om je dak te komen poetsen. Dan was er nog reclame voor dienstencheques in twee talen, met een Franse aanspreking. En dan nog pamfletten van Union des Francophones."





Om te protesteren tegen die anderstalige folders, roept raadslid De Greef nu op om die van UF alvast bij haar in de bus te steken (Rastelbos 18). "Voor elke vijftig exemplaren planten we een boom in Beersel", belooft ze. "Een 'typisch Vlaamse' boomsoort, zodat het duidelijk is dat onze gemeente Vlaams geworteld en groen blijft. En zo wordt de UF-propaganda omgezet in iets nuttigs én positiefs voor onze streek." (BKH)