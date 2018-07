N-VA wil nieuwe Chirolokalen in Lot 26 juli 2018

02u28 0 Beersel Oppositiepartij N-VA roept het gemeentebestuur op om te investeren in nieuwe lokalen voor de Chiro in Lot. De huidige zouden immers niet langer voldoen.

De jeugdbeweging heeft een onderkomen in oude lokalen in de Kloosterstraat. Maar volgens N-VA brokkelt de verf er af, liggen elektriciteitsdraden er open en bloot, en zijn de energiekosten torenhoog. "De verwarming kan niet uitgeschakeld worden, en draait er dus vierentwintig op zeven", zegt gemeenteraadslid Bruno Lerminiaux (N-VA). "Het resultaat zijn facturen ten belope van 3.000 euro - geld dat de jeugdbeweging mag ophoesten."





Volgende legislatuur

N-VA vraagt het gemeentebestuur nu om het hele complex, waar ook Femma en jeugdhuis 't Vraagteken een lokaal hebben, op te frissen. Schepen van Jeugd Jo Vander Meylen (CD&V) laat weten dat de hele site in de volgende legislatuur onder de loep genomen kan worden. "In Lot werden enkele jaren geleden al heel wat investeringen gedaan", zegt Vander Meylen. "Chirolokalen, sanitair en lokalen op de eerste verdieping werden toen aangepakt. Maar niet elke generatie Chiroleden heeft het even nauw genomen met het beheer van de lokalen. In het jeugdhuis zijn wel al elektriciteitsproblemen opgelost. Wat klopt, is dat de verwarmingsinstallatie zorgen baart. Daar hebben we een duurzame oplossing nodig."





De schepen wil nu eerst de bouw van de Chirolokalen in Dworp afronden, om dan uit te zoeken of een nieuwbouw of renovatie haalbaar is in Lot. (BKH)