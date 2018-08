N-VA hekelt Franstalige bewakingsagenten in provinciedomein 16 augustus 2018

N-VA Vlaams-Brabant en Beersel hekelen het feit dat er een bewakingsfirma ingezet wordt in het provinciedomein van Huizingen die eentalig Franse werknemers ter plaatse stuurt. Beersels oppositieraadslid Willem Vandenbussche (N-VA) stelde dit onlangs zelf vast en laat weten dat zijn partij dit tijdens de provincieraad zal aankaarten en dat er ook klacht zal worden ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Volgens de partij is dit geen alleenstaand feit. "Het klopt dat we de betrokken firma in het verleden al op het matje hebben geroepen", zegt gedeputeerde Walter Zelderloo (Open Vld). "In hun contract staat ook dat ze mensen moeten inzetten die minstens de Nederlandse taal machtig zijn. Aangezien het niet om alleenstaande feiten gaat, kan dit een reden zijn om het contract te verbreken. Alleen gaat het om een aanbesteding en kunnen we niet van dag op dag in zee gaan met een andere firma. Het belangrijkste is wel dat de veiligheid op dit moment gewaarborgd blijft op dagen dat het domein een pak bezoekers lokt en dat is in deze prioritair."





(TVP)