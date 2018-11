Mountainbikers kunnen zich uitleven op Dworpse Bikers Classic op 11 november Bart Kerckhoven

05 november 2018

12u28 0

De Dworpse Bikers organiseren op zondag 11 november voor de elfde keer hun jaarlijkse mountainbiketocht. De vertrekplaats is zoals altijd het provinciedomein in Huizingen waar iedereen de wagen vlot kan parkeren vlakbij de inschrijvingsstand. De Dworpse Bikers mikken met hun tocht op alle mountainbikers en dus zijn er routes mogelijk van 30, 45 en 55 kilometer zodat iedereen, van de beginnende tot de vervaren mountainbiker aan zijn of haar trekken komt. Inschrijvingen kan van 8 uur tot 10.30 uur voor alle afstanden.

Er is ook opnieuw een begeleide kindertocht van 15 kilometer waarvoor de inschrijvingen starten om 9.30 en samen vertrokken wordt om 10 uur. De organisatie van de Dworpse Bikers Classic MTB heeft alweer gedacht aan een goede omkadering. Zo is er een pechverhelping en ophaaldienst tijdens de toertocht, EHBO-posten aan de start en de bevoorradingen, een bewaakte fietsparking, een bikewash met twintig spuitstanden, warme douches en een verwarmde tent waar wat kan gedronken worden. Wie meedoet krijgt zelfs een gratis toegangskaartje voor het domein tijdens het volgende zomerseizoen.