Minister Weyts stelt Kristien Vanhaverbeke voor als vervangend burgemeester 19 maart 2018

02u25 0 Beersel Als Ben Weyts burgemeester van Beersel kan worden, dan zal partijgenote Kristien Vanhaverbeke die functie volgend jaar invullen tot het einde van zijn mandaat als Vlaams minister. Dat maakte NVA-lijsttrekker Weyts bekend tijdens de lentereceptie van de Beerselse afdeling zondagmiddag.

"We doen niet mee aan kiezersbedrog", aldus Weyts. "En daarom schep ik graag duidelijkheid." Vanhaverbeke is afkomstig uit het West-Vlaamse Izegem en is vandaag al fractieleidster van N-VA in de Beerselse gemeenteraad. Ze woont al meer dan een kwart eeuw in Beersel.





"Ik ben verliefd geworden niet alleen op mijn man, maar ook op deze mooie gemeente", aldus Vanhaverbeke. "Ik heb zes jaar geleden niet lang getwijfeld toen Ben me vroeg om mee te doen aan de verkiezingen. Ik heb veel geleerd en nu wil ik graag in afwachting van Ben de eerste vrouwelijke burgemeester en eerste N-VA-burgemeester worden van Beersel."





In een adem maakte Weyts ook bekend dat Bruno Lerminiaux de derde plaats krijgt op de lijst. Lerminiaux is actief als zaakvoerder in de evenementenindustrie en ook gemeenteraadslid in de gemeente. (BKH)