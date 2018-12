Minister Weyts fietst vernieuwd fietspad Alsembergsesteenweg in Bart Kerckhoven

04 december 2018

10u09 1 Beersel Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) fietste dinsdagochtend samen met het Beerselse gemeentebestuur het vernieuwde fietspad langs de Alsembergsesteenweg in Dworp in.

Fietsers kunnen opnieuw comfortabel op het fietspad langs de steenweg rijden. “We hebben zowel het fietspad als de rijweg tussen het kruispunt met de Gravenhoflaan en het restaurant Boelekewis heraangelegd”, vertelt Weyts. “Het fietspad was in slechte staat maar ook het asfalt op de rijweg was geteisterd door het zware vrachtverkeer en dat veroorzaakte dan weer trillingen in de huizen van de omwonenden.”

In totaal investeerde het Vlaams Gewest er 400.000 euro in de heraanleg die in oktober en november plaats vond. “Het is een stuk fietspad dat ik ook vaak neem als ik richting Halle fiets”, zegt Weyts, die zelf in Dworp woont. “Je kan van hier vlot aantakken op de fietsroute naar Buizingen. Als we meer mensen op de fiets willen krijgen moeten we zeker ook de fietspaden onderhouden.”

Het volgende project in Beersel is het aanleggen van veilige fietspaden ter hoogte van het Sint-Victorinstituut op de Brusselsesteenweg in Alsemberg en er wordt ook een studie uitgevoerd om het hele traject van die steenweg vanaf het Winderickxplein tot aan het kruispunt met de Pastoor Bolsstraat te vernieuwen.