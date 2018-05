Minderjarige verdachten van dood Priscilla naar jeugdrechter 12 mei 2018

02u46 0 Beersel De twee minderjarigen die betrokken waren bij de dood van Priscilla Sergeant (14) verschijnen binnenkort voor de jeugdrechter.

Het meisje uit Huizingen werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan De Valck, de toen 12-jarige J. en de destijds 16-jarige A. Zij hadden Priscilla urenlang gepest in de woning van De Valck. Pesterijen die zwaar uit de hand liepen, want het meisje overleed. De Valck kan intussen niet meer vervolgd worden omdat hij overleden is. A. en J. verschijnen respectievelijk op 18 mei en 1 juni voor de Brusselse jeugdrechter. (WHW)