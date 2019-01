Minderjarige verdachte is geen onbekende voor het gerecht, meerderjarige kompaan aangehouden Tom Vierendeels

18 januari 2019

17u12 0 Beersel Eén van de twee mogelijke inbrekers die de politiezone Zennevallei kon arresteren, blijkt voor het gerecht geen onbekende te zijn. Hij had al een dossier lopen bij een Brusselse jeugdrechter. Zijn meerderjarige kompaan werd aangehouden.

De meerderjarige verdachte die donderdagochtend gevat kon worden door inspecteurs van de politiezone Zennevallei werd door de Brusselse onderzoeksrechter aangehouden. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten, die de man liet voorleiden. De verdachte blijft dus nog minstens een week in de cel. Over zijn minderjarige kompaan is geen nieuws. “Die had al een jeugdrechter bij het Brusselse parket waardoor wij niet bevoegd zijn”, vertelt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “Zij zullen dus over lot beslist hebben.” Vercarre laat weten dat ze momenteel nog geen nieuwe informatie heeft over een mogelijke link met andere feiten en of het duo betrokken is bij een grotere bende. De lokale recherche van de politiezone Zennevallei onderzoekt dit verder.

Nadat woensdagnacht twee personenwagens en twee bestelwagens in Lot en Huizingen werden gestolen, troffen inspecteurs van de politiezone donderdagochtend de twee personenwagens aan. Eentje stond geparkeerd aan het station van Buizingen, het andere voertuig langs de Vaucampslaan in Huizingen. Beide wagens werden getakeld, maar op één van de beide locaties kwam plots één van de gestolen bestelwagens aangereden. De agenten twijfelden niet en konden na heel wat moeite beide verdachten inrekenen. Daarbij werden ook een speurhond en een helikopter ingeschakeld. Eén agent liep verwondingen op omdat een van beide verdachten zich verzette bij de arrestatie.