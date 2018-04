Microbrouwerij 4Pajot laat je proeven 11 april 2018

Bezoekerscentrum De Lambiek organiseert dit weekend een pop-upproeverij, en dit in het kader van de biermaand. Je zal er de bieren van microbrouwerij 4Pajot kunnen proeven. 4Pajot is een uit de hand gelopen hobby van Raymond De Saegher uit Vlezenbeek. Hij volgde een brouwersopleiding en maakte al meerdere artisanale bieren. Onder meer Wutte Mie, Stoute Miel, Guukeneir, Sptifeier, Rosten Uil, Kaseus en HeRoes zullen tussen 11 uur en 12.30 uur te proeven zijn. Inschrijven kost 5 euro en kan nog tot donderdag 12 april door een mailtje te sturen naar visit@beersel.be, of door te bellen naar 02/359.16.36.





(BKH)