Mercedes brandt uit 17 februari 2018

In de Gustave Demeurslaan is gisterennamiddag een Mercedes volledig uitgebrand. De bestuurder reed omstreeks 15.15 uur in de richting van de Breedveld, toen hij ter hoogte van DHL vaststelde dat er iets aan de hand was met zijn auto. Niet veel later stond het motorcompartiment in lichterlaaie. Een ploeg van brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg de vlammen snel onder controle, maar de Mercedes zelf kon niet meer gered worden. Gewonden vielen er niet. Tijdens de interventie bleef de straat een tijdlang afgesloten in beide richtingen. (TVP)