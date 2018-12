Meester Johan nam in stijl afscheid van basischool De Springveer Bart Kerckhoven

21 december 2018

Directeur Johan Marchal van basisschool De Springveer nam vandaag in stijl afscheid van zijn school. Hij gaat met pensioen en dus besloten de ouders en de leerkrachten om hem samen uit te wuiven. Marchal werd thuis opgepikt in een chique slee en zo naar school gebracht. Op de Brusselsesteenweg werd een erehaag gevormd en nadien werd het feest verdergezet in de foyer waar de muren behangen waren met zijn tekeningen gezien door de ogen van de kinderen. Tien boeken vol met elk een letter op die samen M.E.E.S.T.E.R J.O.H.A.N vormen. Want directeur mag Johan Marchal dan al twintig jaar zijn; iedereen kent hem vooral als meester Johan. De kinderen zongen voor hem en voerden toneeltjes op maar gaven hem ook graag cadeautjes. Voor Meester Johan werd het dan ook een bewogen laatste dag in De Springveer.