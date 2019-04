Meerderjarige overvaller van Okay Huizingen blijft in de cel, geen nieuws over derde verdachte Tom Vierendeels

08 april 2019

18u58 0 Beersel De 18-jarige jongen uit Tubeke die zaterdagavond het Okay-filiaal in Huizingen overviel blijft in de cel. Of de derde verdachte intussen al werd opgepakt is niet duidelijk.

Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat de onderzoeksrechter de meerderjarige verdachte van de overval op de Okay in de Guido Gezellestraat liet aanhouden. Dat wil zeggen dat de tiener nog minstens enkele dagen in de cel blijft. De raadkamer zal deze week moeten beslissen of de aanhouding verlengd wordt. Over de verdachte van 17, eveneens een jongen uit Tubeke, is geen nieuws. Aangezien het om een minderjarige gaat is het parket van de woonplaats bevoegd. In dit geval dus het parket van Nijvel. Of de derde verdachte intussen al werd gevat is niet duidelijk.

Het trio, twee jongens met getaande huidskleur en een met zwarte huidskleur, overviel zaterdagavond kort voor 18 uur de Okay aan het station van Huizingen. Gewapend en gemaskerd konden ze 300 à 400 euro cash buit maken, maar de twee tieners die te voet wegliepen konden in de omgeving na een achtervolging worden gevat. De derde verdachte kon ontkomen met een vluchtwagen.