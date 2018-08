Meer islamitische les 04 augustus 2018

Het aantal leerlingen dat kiest voor de islamitische godsdienst als levensbeschouwelijk keuzevak is op tien jaar tijd in de gemeenteschool Blokbos verdrievoudigd. Vlaams Belang Beersel brengt die cijfers naar buiten. In het schooljaar 2008-2009 kozen 21 leerlingen voor islamitische les en dat cijfer is het voorbije schooljaar opgelopen tot zeventig. In de gemeenteschool van Huizingen koos in 2009 nog geen enkel kind voor islamles. Tegenwoordig zijn er dat vijfentwintig. In de gemeentescholen van Dworp en Alsemberg volgt dan weer geen enkele leerling islamitische les. (BKH)