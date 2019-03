Meer dan vierhonderd deelnemers voor Lentejogging 3.0 in Dworp Bart Kerckhoven

17 maart 2019

De Lentejogging in Dworp werd zaterdag een succes. Meer dan vierhonderd lopers kwamen aan de start in één van de verschillende categorieën. Joggingclub Leeuwerik, atletiekclub Olympic Essenbeek Halle en Joggingclub Oetingen organiseerden voor het eerst het evenement nadat de Joggers van Beersel ophielden te bestaan. De vierentwintigste editie van de jogging werd dan ook Lentejogging 3.0 gedoopt. De jongste deelnemers konden afstanden lopen van een halve en één kilometer. De familiejogging werd op een parcours van 4,7 kilometer gelopen en de grote Lentejogging, waarvoor alleen al meer dan 250 deelnemers de loopschoenen aantrokken, werd gelopen over 11,4 kilometer. Sergio Strollo won bij de mannen, Marlene Vandenbroeck was de eerste vrouw.