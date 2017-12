Materiaal gezocht voor expo rond jumelages 02u30 0

Het gemeentebestuur is op zoek naar materiaal dat gelinkt is aan het jumelageverleden van Beersel. Doorheen de jaren werd er verbroederd met onder meer Wormeldange, Mirabeau en Osthofen. De banden waren soms erg nauw, met Beerselse kinderen die bij gastgezinnen logeerden en omgekeerd. De gemeente is nu op zoek naar herinneringen, foto's en andere voorwerpen om een tentoonstelling samen te stellen tijdens de volgende Erfgoeddag. Contact opnemen kan via archief@beersel.be.





(BKH)