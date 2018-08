Marieke viert honderste verjaardag 24 augustus 2018

Marieke Eylenbosch vierde samen met haar familie haar honderdste verjaardag. Marieke is geboren op de boerderij van Eylenbosch in Huizingen op 15 augustus 1918. Ze trouwde met Eugène van de brouwerij en het koppel kreeg drie kinderen waarvan de oudste na 1 jaar overleed.





Ze poetste jaren bij enkele gezinnen. Na het vroege overlijden van haar man trok ze, als kookmoeder bij de Chiromeisjes, jaren mee op kamp. Ze ging bij 'den bond' om koffie te zetten en een handje te helpen. Ondertussen waren er twee kleinkinderen. Ze bracht hen naar school, maakte eten... Nu nog geniet ze van vele kleine dingen. Zo trekt ze met haar zoon naar zee, doet ze een wandeling in 'den beemd', lost ze woordzoekers uit de krant op en volgt ze alle sport en quizzen op TV.





(SMH)