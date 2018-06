Man vrijgesproken voor beweerd intrafamiliaal geweld 05 juni 2018

02u42 0

Een man uit Beersel is vrijgesproken voor intrafamiliaal geweld. Eerder werd nog zes maanden cel met uitstel gevorderd. Zijn vrouw had enige tijd geleden klacht ingediend na enkele incidenten in hun huishouden. Zo zou hij hun toen 10-jarig dochtertje eind 2014 van de trap geduwd hebben. Ook zou hij ook hun andere twee kinderen geslagen hebben met de hand en een stok. Zelf had ze naar eigen zeggen ook klappen moeten incasseren na verhitte discussies. Zelf ontkende de man alles. "Dit was dan ook een summier onderzoek zonder veel bezwarende elementen in", pleitte de verdediging met succes. Ondertussen gaat alles beter in hun huishouden en ook met zijn vrouw geraken de brokken stilaan gelijmd. (WHW)