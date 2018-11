Man verwondt vrouw met doos ijs WHW

13u50 0 Beersel Een dertiger riskeert 12 maanden cel voor intrafamiliaal geweld. Het was niet de eerste keer dat hij voor de rechter moest verschijnen...

Het koppel had er een -voor hun doen- normale dag opzitten op 3 september in hun woning te Beersel. Hij had al 2 flessen wijn op en had nog dorst. Zij had hier een opmerking over gemaakt waarna een kletterende ruzie ontstaan was. Hierop nam hij een volle doos ijs uit de diepvries en gooide die op haar voet. Ze slaagde erin hem uit het huis te zetten maar dit was niet naar zijn zin. Hij stampte zo hard tegen de deur tot de politie werd gebeld door buurtbewoners. In de cel liet hij zich no opmerken door met zijn hoofd tegen de muur te stoten. “Meneer heeft al drie correctionele veroordelingen, met name voor geweld, afpersing en diefstallen. Het moet stoppen”, aldus het parket. Uitspraak op 11 december.