Man rijdt zonder begeleider en zonder verplichte L: werkstraf van 26 uur Tom Vierendeels

28 februari 2019

17u23 0 Beersel Een jonge bestuurder die verschillende regels van het voorlopig rijbewijs aan zijn laars lapte werd door de Halse politierechter veroordeeld tot een werkstraf.

De jongeman werd in november 2017 aan de kant gezet omdat hij met een kapot achterlicht rondreed. Bij de controle bleek hij in het bezit te zijn van een voorlopig rijbewijs, maar de verplichte L op de achterruit ontbrak en hij had te veel passagiers bij zich. Van die personen voldeed overigens niemand aan de voorwaarden om begeleider te mogen zijn. De man kreeg een werkstraf van 26 uur opgelegd.