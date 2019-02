Man rijdt moedwillig in op agenten bij achtervolging op R0 Tom Vierendeels

17 februari 2019

18u07 4 Beersel Een 33-jarige man verscheen zondag voor een Brusselse onderzoeksrechter op verdenking van poging doodslag op politieagenten. A.N. werd zaterdagnamiddag ingerekend na een achtervolging op de Brusselse ring.

De achtervolging startte in Anderlecht, maar het is niet duidelijk waarom de politie ter plaatse gevraagd werd. “De verdachte sprong in zijn voertuig en reed richting Brusselse ring, om daar verder te rijden richting Bergen”, valt bij het Brusselse parket te horen. “Verschillende politievoertuigen konden de wagen uiteindelijk ter hoogte van Huizingen klemrijden. Bij de actie reed hij in op de agenten, waardoor drie politievoertuigen beschadigd raakten. Net daarom werd een onderzoeksrechter gevorderd op verdenking van poging doodslag op agenten in functie. Daarnaast wordt hij ook verdacht van het moedwillig belemmeren van het verkeer. Omdat er vermoedelijk sprake is van een slechte geestestoestand van de man, zal ook er ook een psychiatrisch onderzoek volgen.” Het was zondagavond nog niet duidelijk of de man werd aangehouden.