Man ging auto ex te lijf: 12 maanden cel 07 maart 2018

02u25 0 Beersel Een 32-jarige man uit Etterbeek riskeert een celstraf van twaalf maanden met uitstel voor het beschadigen van de auto van zijn inmiddels ex-partner.

De man en zijn toenmalige vriendin, met wie hij net een kind gekregen had, wilden verhuizen naar Spanje. Daarom was hij daar hun nieuwe appartement in orde gaan brengen. Maar na een tijdje stelde hij vast dat zijn vriendin zijn telefoontjes niet meer beantwoordde. Toen hij terugkeerde naar ons land, bleek dat hij zijn dochtertje niet meer mocht zien.





Na enkele glazen alcohol trok hij naar Beersel, waar zijn ex werkte. Hij zag er haar gloednieuwe wagen staan, en ging die te lijf met zijn vuisten en een brandblusser. Een getuige die tussenbeide wilde komen, kreeg een klap tegen het hoofd.





Het parket vroeg de rechter om hem een cursus agressiebeheersing op te leggen. De verdeding vraagt de autonome probatie. Uitspraak op 12 april. (WHW)