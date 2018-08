Maatregelen tegen duivenziekte verlengd 02 augustus 2018

De maatregelen die de overheid nam tegen de verspreiding van de Ziekte van Newcastle worden nog eens verlengd voor onbepaalde tijd. De ziekte treft pluimvee en vogels en is vaak dodelijk voor de deuren. Bij een hobbykweker in de Frans Deneyerstraat in Alsemberg werd begin juli de ziekte van Newcastle vastgesteld. Rond de haard van de besmetting moesten andere eigenaars van pluimvee of duiven in een straal van vijfhonderd meter een inventaris van hun dieren overmaken aan de burgemeester. Alle maatregelen die eerder werden getroffen tot eind juli zijn nu dus verder verlengd.





(BKH)