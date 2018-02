Maand rijverbod voor man die moeder aanrijdt 09 februari 2018

02u41 1 Beersel Een man die in februari 2017 een vrouw aanreed die haar drie zoontjes naar school bracht, is veroordeeld tot een maand rijverbod.

De man reed op het Heideveld in Lot toen hij de moeder aanreed. De drie kinderen bleven ongedeerd, maar de vrouw raakte wel gewond. "Die vrouw en haar kinderen droegen fluohesjes", vertelde rechter Johan Van Laethem. "Ze was voorzichtig, maar u reed blijkbaar wel erg snel, terwijl het nochtans schemerde."





De advocate van de man voerde toch aan dat de bestuurder op die plaats de moeder en de kinderen niet verwacht had. De rechter vond vooral dat de man niet zo snel had mogen rijden. "U vermoedde zelf dat u 70 kilometer per uur reed", zei Van Laethem. "En we weten allemaal dat chauffeurs heel bescheiden zijn als ze moeten zeggen hoe snel ze reden."





Een getuigenis van een vrachtwagenchauffeur bracht ook aan het licht dat de man wel een aanzienlijke snelheid haalde. Behalve een rijverbod kreeg de man ook een boete van 1.200 euro, waarvan de helft met uitstel. (BKH)