Lustig en Vrij voert komische detectivethriller op in de Meent





Bart Kerckhoven

21 november 2018

De Koninklijke Toneelkring Lustig en Vrij uit Lot staat dit weekend opnieuw in cultureel centrum de Meent met een nieuwe productie. Dit keer werd er gekozen voor de komische detectivethriller ‘De joker schoot tweemaal’ van Pat Cook. In het verhaal moet een detective een moord oplossen die bovendien ook nog eens met zijn revolver gepleegd is. Er verdwijnen getuigen, de politie houdt de detective in de gaten en intussen krijgt hij ook nog heel wat karweitjes aangeboden. In het stuk spelen Peter Bellemans, Veerle Debusscher, Karlien Geerts, Jolien Hendrickx, Jaan Lintermans, Karlien Nerinckx, Eva Quintelier, Jasper Stegen, Ruben Theunckens, Linda Van Damme en Sabrina Vanhemelrijck mee. Het toneel wordt opgevoerd op vrijdag 23 en zaterdag 24 november om 20 uur en op zondag 25 november om 15 uur in cultureel centrum de Meent. Kaarten kunnen besteld worden via lustigenvrij@hotmail.com of 0474/88.22.68.