Lustig en Vrij aan de beurt in Moesjebaaz 05 juni 2018

De jonge ploeg van de Koninklijke Toneelvereniging Lustig en Vrij uit Lot zoekt opnieuw de zaal van jeugdcentrum Moesjebaaz in Beersel op voor de opvoeringen van een nieuwe productie. Dit keer spelen ze het stuk 'Mijn Beurt'. Lustig en Vrij pakt het alweer op een eigenzinnige manier aan en kiest voor drie eenvoudige eenakters, sobere decors en een handvol acteurs. Ruben Theunckens en Rani Leyssens maken hun regiedebuut terwijl Jasper Stegen mee regisseert. Peter Bellemans, Karlien Geerts, Michelle Greitemann, Jolien Hendrickx, Laurens Pé en Arne Vervaecke vertolken de rollen. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 8 juni om 20 uur, zaterdag 9 juni om 20 uur en op zondag 10 juni om 15 uur. Op zondag vindt er zelfs een barbecue plaats vanaf 13 uur. Tickets kosten 8 euro. Wie wil barbecueën en nadien wil genieten van de voorstelling betaalt 20 euro. Reserveren kan via 0474/88.22.68 of lustig en vrij@gmail.com.





(BKH)