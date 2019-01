Lore Verhaegen is de nieuwe kinderburgemeester in Beersel





Bart Kerckhoven

18 januari 2019

09u34 0

Niet alleen de volwassenen hebben een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd in Beersel. Zoals elk jaar werd er ook een kindergemeenteraad verkozen en de eerste vergadering vond donderdagavond plaats, zoals het hoort in de raadzaal van het gemeentehuis in Rondenbos. Lore Verhaegen van de gemeenteschool van Dworp is dit jaar tot kinderburgemeester verkozen. Fenne Bergmans van de gemeenteschool van Alsemberg, Lille Onkelinx van de gemeenteschool Huizingen, Emma Decock van de gemeenteschool Lot, Martha Mary van Sint-Victor Alsemberg, Elle-Louise Vanhaelen van Sint-Victor Beersel, Aiko Vranken van Sint-Victor Dworp, Arnaud Berghmans van De Boomhut en Elise Oscé van BULO Sint-Victor assisteren de nieuwe kinderburgemeester als schepenen. De volledige kindergemeenteraad zal verschillende keren per jaar samengeroepen worden en mag adviezen geven en suggesties lanceren zodat de ‘grote’ gemeenteraad een idee heeft van wat de kinderen in Beersel willen.