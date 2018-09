Liefhebbers proeven unieke lambiekbieren tijdens Bierweekend 05 september 2018

02u39 0

Bezoekerscentrum De Lambiek was even het walhalla voor de liefhebbers van Lambiekbieren. De bierproeversvereniging De Lambikstoempers organiseerde er het jaarlijks Bierweekend. De mannen serveerden al voor de negentiende keer unieke biertjes. "We willen de beste bieren aanbieden en tegelijk ook de 'speciallekes'", zegt voorzitter Johan 'Wanne' Madalijns van De Lambikstoempers. "Er zijn ook primeurs bij die pas binnenkort op de markt komen of enkel uitgevoerd worden. De kans dat bezoekers ze eerder al eens proefden is bijzonder klein." De bierfanaten weten dan ook dat ze zich in Alsemberg kunnen laten verrassen. De meesten wilden vooral zoveel mogelijk bieren proeven en hielden nauwgezet smaaknotities bij. Er was ook buitenlandse belangstelling, want bierliefhebbers uit Engeland en Duitsland tekenden present.





(BKH)