Liedjesshow met Gene Thomas op Vlaamse Feestdag 09 juli 2018

Het gemeentebestuur van Beersel trakteert de inwoners op de Vlaamse Feestdag op een Liedjesshow in cultureel centrum de Meent in Alsemberg. Gene Thomas komt dan langs met de Vlaanderen Boven Band en brengt nummers van verschillende Vlaamse artiesten die iedereen wellicht meteen zal herkennen. Onder andere liedjes van de Dinky Toys, Soulsister en Kate Ryan staan op het programma. Die avond brengt Gene Thomas ook enkele gastartiesten mee. Mathias Vergels en Belle Perez staan bijvoorbeeld mee op het podium. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom en het optreden start om 20 uur. De toegang is gratis. (BKH)