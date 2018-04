Liberalen verzoenen zich en komen op met één lijst 06 april 2018

02u29 1 Beersel De Beerselse liberale familie is opnieuw verenigd. Waar Open Beersel zich begin 2009 nog afscheurde van Open Vld, wordt nu de omgekeerde beweging gemaakt.

Begin 2009 stapten vijf van de zes toenmalige mandatarissen van Open Vld op na meningsverschillen met het bestuur. En zo werd de nieuwe liberale fractie Open Beersel boven de doopvont gehouden. "Maar samen kunnen de liberalen veel meer betekenen in Beersel", klinkt het.





Het was nationaal ondervoorzitter van Open Vld Maggie De Block die bemiddelde tussen beide partijen. "We vegen de spons over het verleden en zullen ons samen inzetten voor een liberaal beleid", zegt Gilbert Houben. "Open Beersel houdt dus op te bestaan."





Gilbert Wouters, schepen in de huidige meerderheid, hoopt vooral dat Open Vld nu kan groeien. "We mogen zeker mikken op minstens drie zetels, maar ik hoop op meer", zegt hij. "Open Vld heeft bewezen dat de partij in Beersel mee mooie dingen kan realiseren. De belastingen zijn verlaagd en we hebben een adviesraad lokale economie. Door als één partij naar de kiezer te trekken, kunnen we zeker nog meer mensen overtuigen."





In de komende maanden zal het programma uitgewerkt worden. Ook de lijst wordt nog samengesteld. Het enige wat nu al vaststaat, is dat Gilbert Wouters de lijst zal trekken. (BKH)