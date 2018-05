Leren reanimeren 18 mei 2018

De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis organiseert de komende weken een cursus reanimeren en gebruik van een aed-toestel. Die apparaten hangen op verschillende plaatsen in de gemeente. Op 24 mei is er een infoavond in de Meent in Alsemberg, op 29 mei in de gemeenteschool in Huizingen, op 31 mei in de gemeenteschool in Dworp, op 4 juni in de gemeentelijke feestzaal in Beersel en op 7 juni in de gemeenteschool in Lot. De avonden starten telkens om 19.30 uur en eindigen om 22.30 uur. Inschrijven kan via www.rodekruis.be en rk.bero@gmail.com. (BKH)