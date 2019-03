Lentejogging in Dworp gered: OEH, JC Oetingen en JC Leeuwerik nemen organisatie over Bart Kerckhoven

16u34 0 Beersel De vierentwintigste editie van de populaire Lentejogging in Dworp kan dan toch plaatsvinden. Joggingclub Leeuwerik, atletiekclub Olympic Essenbeek Halle en Joggingclub Oetingen nemen de organisatie over nadat het bestuur van Joggers Beersel besliste om te stoppen.

De Lentejogging in de Beerselse deelgemeente Dworp is al jaren een vaste waarde op de joggingkalender. Maar de club Joggers Beersel houdt op te bestaan en dus dreigde een van dé joggingklassiekers in de Zennevallei te verdwijnen. Gelukkig springen leden van andere clubs nu in de bres. Op zaterdag 16 maart organiseren JC Leeuwerik, Olympic Essenbeek Halle & JC Oetingen voor de eerste keer de ‘Lentejogging 3.0’ in Dworp. De drie loopclubs hebben de handen in elkaar geslagen om het evenement in stand te houden. “Het is een uniek samenwerkingsverband dat is ontstaan uit liefde voor de loopsport en nog niet eerder is vertoond,” klinkt het.

Het parcours van de ‘Primavera onder de loopwedstrijden’ is uitgestippeld doorheen het Hallerbos en bevat een aantal stevige kuitenbijters. De kinderen starten die namiddag om 14.15 uur. De familiejogging van 4,7 kilometer start om 14.40 uur en de Lentejogging met een afstand van 11,5k kilometer gaat van start om 15.15 uur. Inschrijven kan je vanaf 13 uur in zaal Ons Huis en de start- en aankomstlijn zijn ter hoogte van zaal Ons Huis aan de Vroenenbosstraat in Dworp getrokken. Meer info op http://www.oeh.be/.