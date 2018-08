Lambikstoempers laten honderd bieren proeven 21 augustus 2018

De leden van bierproeversvereniging De Lambikstoempers serveren dit weekend opnieuw honderd verschillende bieren. Je kunt ze proeven tijdens het Streekbierweekend in bezoekerscentrum De Lambiek in Alsemberg. Bezoekers mogen zich vooral aan biertjes verwachten die niet zo gekend zijn en dat maakt net dat heel wat bierfanaten graag afzakken naar De Lambiek. "Op de kaart staan onder andere de Crystalstick Experimental2, Five A Day 2018 Limited Edition, Sweet Little Lies and Dirty Leaks, Gooyck en ander lekkers", somt voorzitter Wanne Madalijns op. Ook de Grote Lambiektoog met meer dan vijftig lambiekbieren op een rijtje wordt opnieuw geïnstalleerd. Alle bieren worden geschonken in proeversglazen van 15 centiliter. Het Streekbierweekend vindt plaats op zaterdag 25 augustus van 14 uur tot middernacht en op zondag 26 augustus van 14 uur tot 20 uur in De Lambiek. (BKH)