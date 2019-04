Lambiekbrouwers laten eerste fles Megablend 2019 knallen: Twaalfde editie van Toer de Geuze vindt plaats op 4 en 5 mei Grootste lambiekfeest ter wereld doet het voortaan zonder Girardin en 3 Fonteinen die uit brouwersorganisatie HORAL stappen Bart Kerckhoven

11 april 2019

15u43 0 Beersel De lambiekbrouwers in het Pajottenland en Zennevallei verwachten begin mei duizenden bierliefhebbers uit de hele wereld voor de twaalfde Toer de Geuze. Opvallend: 3 Fonteinen en Girardin doen dit keer niet mee en zijn zelfs uit de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) gestapt.

“Het grootste lambiekfeest ter wereld.” Zo omschrijft voorzitter Gert Christiaens van HORAL de Toer de Geuze. En eigenlijk is het niet gelogen. De lambiekbieren worden enkel in de Zennevallei gebrouwen en het tweejaarlijks evenement is dan ook de uitgelezen kans voor geuze-, kriek- en andere bierliefhebbers om de brouwerijen te bezoeken. “Bezoekers hebben nu al op twintig bussen een plekje gereserveerd”, zegt Christiaens. “We leggen nu nog twee extra bussen in. Maar we verwachten natuurlijk nog veel meer bezoekers die met de auto en de fiets op stap zijn. Er zijn ook verenigingen die zelf een bus inleggen.”

Girardin en 3 Fonteinen opgestapt

Op de bussen van HORAL stappen al 1.250 mensen op voor een rondrit, een kwart meer dan in 2017. En toen al zakten in totaal meer dan twaalfduizend bierliefhebbers af naar de brouwerijen. De brouwerijen Boon in Lembeek, De Troch in Wambeek, Lindemans in Vlezenbeek, Oud Beersel in Beersel, Tilquin in Rebecq en Timmermans in Itterbeek hebben net als het bezoekerscentrum De Lambiek een eigen programma uitgewerkt. Wel opvallend: zowel Girardin in Sint-Ulriks-Kapelle als 3 Fonteinen in Beersel doen niet meer mee. De brouwerijen beslisten enkele maanden geleden zelfs om uit HORAL te stappen. “Ik betreur die beslissing ten zeerste”, zegt Frank Boon die nog maar net het voorzitterschap van HORAL doorgaf aan Gert Christiaens. “HORAL heeft sinds het ontstaan van onze vereniging de lambiekbieren gepromoot en gestreden voor de bescherming. Maar ik geloof dat ook zonder die twee brouwerijen de organisatie zijn rol kan spelen.” Voor de reden van het vertrek van beide brouwerijen verwees Christiaens door naar Girardin en 3 Fonteinen maar daar kwamen we voorlopig ook niets meer te weten.

In het buitenland worden onze lambiekbieren en hun benamingen soms schaamteloos gekopieerd. Daar moeten we met HORAL zeker alert voor zijn en op tijd op de tafel slaan. Bieren worden ook anders gepromoot dan vroeger. Tegenwoordig heeft elke bierliefhebber wel een bierapp op zijn smartphone waarmee hij aan de slag gaat. Met HORAL moeten we aandachtig zijn voor die evoluties Gert Christiaens

Gert Christiaens, die zelf in 2005 Oud Beersel heropstartte, weet intussen wel dat er nog voldoende uitdagingen zijn. “We merken dat het bierlandschap enorm evolueert”, weet Gert. “In het buitenland worden onze lambiekbieren en hun benamingen soms schaamteloos gekopieerd. Daar moeten we met HORAL zeker alert voor zijn en op tijd op de tafel slaan. Bieren worden ook anders gepromoot dan vroeger. Tegenwoordig heeft elke bierliefhebber wel en bierapp op zijn smartphone waarmee hij aan de slag gaat. Met HORAL moeten we aandachtig zijn voor die evoluties.”

Kamperen

Maar eerst is er dus die Toer de Geuze. De toegang tot de brouwerijen is dat weekend gratis. Op zaterdag 4 mei zetten Boon, De Troch, Lindemans, Oud Beersel, Tilquin, Timmermans en het bezoekerscentrum De Lambiek van 11 uur tot 19 uur hun deuren open. Op zondag 5 mei kan men tussen 10 uur en 17 uur, naast de bedrijven die op zaterdag al hun deuren openzetten, ook een bezoek brengen aan De Cam, Hanssens en Mort Subite. Aan De Lambiek kan zelfs gekampeerd worden. En ook de eerste fles Megablend is intussen ontkurkt. Sinds 2009 brengt HORAL ter gelegenheid van de Toer de Geuze een Oude Geuze Megablend uit. De Megablend 2019 is een mengeling van lambieken afkomstig van Boon, De Oude Cam, De Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, Tilquin en Timmermans, en kost 9,50 euro per fles. De flessen worden voor het eerst verkocht tijdens de Toer de Geuze in de deelnemende brouwerijen.