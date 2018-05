Laatstejaars Sint-Victor proeven van job in kleuteronderwijs 16 mei 2018

De laatstejaars van het BuLo Sint-Victor moeten nog aan het secundair onderwijs beginnen, maar hebben gisteren toch al even kunnen ontdekken wat een leerkracht in het kleuteronderwijs moet doen.





De jongens en meisjes maakten in de voorbije maanden al kennis met verschillende beroepstakken, zodat ze volgend jaar een geïnformeerde keuze kunnen maken op vlak van studierichting. Gisteren trokken ze naar de kleuterafdeling, waar ze onder meer een schattenzoektocht organiseerden, knutselden en poppenkast speelden. Ze brachten ook een bezoek aan woonzorgcentrum Zennehart, dat even verderop gelegen is. De school hoopt dat de leerlingen op deze manier hun talenten nog beter kunnen ontdekken. (BKH)