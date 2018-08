Kunstwerken krijgen plekje 01 augustus 2018

Het schepencollege van Beersel heeft alvast twee locaties gevonden om in het najaar de tijdelijke kunstwerken van de deelnemers aan 'UP.Lab - Claim your Space' te plaatsen. Tijdens dat project kunnen jongeren creatief aan de slag met oude voorwerpen en worden ze professioneel begeleid tijdens het maken van kunstwerken. In Beersel zullen de kunstwerken een plaats krijgen in cultureel centrum de Meent en de tuin van het Herman Teirlinckhuis.





De nieuwe editie van UP.Lab wordt in verschillende gemeenten georganiseerd en in september is er een startmoment. (BKH)