Kunstcollectie Wilchar verhuist naar Gent 23 februari 2018

02u33 0 Beersel Het oeuvre van kunstenaar Wilchar, alias Wilhelm Pauwels, verhuist binnenkort naar het Gentse Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Door de verkoop van De Grote Sleutel was er geen plaats meer voor de kunstwerken.

Wilchar werd vooral bekend als affiche-ontwerper voor de communistische en socialistische partij. Zijn werk is eerder volks en anarchistisch. Als rebel stak hij voortdurend de draak met de monarchie, de kerk en het grootkapitaal. In 1985 verhuisde de bekende kunstenaar naar Beersel. In 1998 werd hij ereburger van de gemeente. Zijn werken werden tentoongesteld in het gemeenschapscentrum De Grote Sleutel van Alsemberg. Maar door de verkoop van het centrum zocht het gemeentebestuur naar een andere locatie. "Wij kwamen uit bij het Gentse Amsab-Instituut", zegt cultuurschepen Eddy Deknopper (CD&V). "Met hun professioneel archief- en documentatiecentrum kunnen zij de collectie in een perfecte staat bewaren. Een selectie van de werken blijft in Beersel. Met een wisselcollectie op openbare plaatsen, zoals CC De Meent en bezoekerscentrum De Lambiek, kunnen de mensen blijven genieten van Wilchars prachtige kunst." (MEN)