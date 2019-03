Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht organiseert derde paasstage in Lot Bart Kerckhoven

11 maart 2019

17u00 0

Jongeren die willen leren musiceren kunnen dat tijdens de paasvakantie alvast eens uittesten tijdens de derde paastage van de KF Eendracht Maakt Macht uit Lot. Kinderen en jongeren tussen 7 en 16 jaar oud kunnen deelnemen. Tijdens de stage worden de kinderen begeleid door lesgevers Werend en Jérôme van de fanfare. Naast muzikale spelletjes, spelen op muziekinstrumenten, ritmische oefeningen en andere muzikale activiteiten wordt er ook tijd gemaakt voor sport en spel als afwisseling tussendoor. Muzikale voorkennis is geen vereiste. De stage is zeker ook mogelijk voor kinderen en jongeren die hun eerste muzikale ervaringen willen opdoen. De kostprijs bedraagt 50 euro. De stage vindt plaats in de gemeenteschool Blokbos in Lot en dat van 15 april tot en met 19 april elke dag van 9 uur tot 16 uur. Op vrijdag 19 april is er om 15.30 uur een muzikaal toonmoment. Meer info@emmlot.be of bij Manu Coone op 473/661.482.