Kleine bestelwagen brandt uit langs Bergensesteenweg Tom Vierendeels

24 februari 2019

12u04 0

De brandweerzonde Vlaams-Brabant West rukte zaterdagavond met verschillende ploegen van de Halse brandweerpost uit naar de Bergensesteenweg in Lot. Daar vatte rond 21.30 uur een kleine bestelwagen vuur. De hulpdiensten hadden de brand snel onder controle, maar konden niet verhinderen dat de wagen zo goed als volledig verteerd werd door de vlammen. Het is niet duidelijk of het om een geparkeerde wagen gaat, of dat de bestuurder door het technisch defect getroffen werd bij het rijden. Kwaad opzet wordt uitgesloten.