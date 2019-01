Klaas Slootmans (35) uit Beersel als lijsttrekker voor Vlaams Belang naar Vlaamse parlementsverkiezingen Bart Kerckhoven

12 januari 2019

15u12 0 Beersel Beersels gemeenteraadslid Klaas Slootmans trekt in mei de lijst van Vlaams Belang voor de Vlaamse parlementsverkiezingen. Slootmans is intussen tien jaar nationale woordvoerder van de partij en werd al in 2014 aangeduid als opvolger van het intussen overleden boegbeeld Joris Van Hauthem uit Lennik.

Slootmans studeerde politieke wetenschappen en is niet alleen gemeenteraadslid in Beersel maar ook lid van de provincieraad. Hij was eerder aan de slag als fractiemedewerker in het Brussels Parlement. Slootmans hoopt nu als parlementslid aan de slag te kunnen gaan en zich vast te bijten in de problemen van de Vlaamse Rand. “. “Het tempo waarmee onze streek verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlandst is ongezien in de geschiedenis”, aldus Slootmans. “4 op 10 inwoners is intussen van vreemde origine, 1 op 3 sociale woningen gaat naar niet-Belgen en de helft van de leerlingen is anderstalig. De gevolgen op het vlak van grond- en woonprijzen, veiligheid, mobiliteit en onderwijs zijn stuitend. Die nefaste evolutie tegengaan is mijn ambitie.”

