Kinderen spijkeren Nederlands bij op taalkamp in Blokbos Bart Kerckhoven

13 april 2019

17u01 1

Meer dan vijftig kinderen hebben hun eerste week van de paasvakantie doorgebracht in de gemeenteschool Blokbos in Lot. Ze volgden er geen les maar gingen op taalkamp. Het gemeentebestuur van Beersel schakelt al een paar jaar de vzw Hakuna Matataal in om taalstages voor kinderen van 4 tot 12 jaar te organiseren. Op die manier kunnen kinderen die het Nederlands niet spreken toch de taal bijschaven buiten de schoolperiodes. Een hele week lang worden er spelletjes gespeeld maar aan het einde van de week tonen de kinderen tijdens een heuse slotshow ook aan hun ouders wat ze geleerd hebben. In de zomervakantie worden opnieuw taalstages georganiseerd.