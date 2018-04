Kinderen Sint-Victor ontdekken kunstenaarstalenten 28 april 2018

02u29 1 Beersel De kinderen van de lagere school van Sint-Victor blijken echte kunstenaars te zijn.

Zowel in het ASO als het BuLO en in de kleuterschool ontdekten ze de voorbije twee weken het werk van heel wat artiesten. Keith Haring, René Magritte, Miro, Vincent Van Gogh en nog enkele andere gerenommeerde kunstenaars kregen zelfs navolging want iedereen ging aan de slag om zelf mooie werken te maken. Die krijgen vrijdag een plekje in de gangen van de school. Voor het schoolproject 'Kunst en Kleuren' brachten de leerlingen de schilders ook opnieuw tot leven in een eigen toneelstuk. Enkele werken worden binnenkort op het schoolfeest ook nog eens geveild.





(BKH)