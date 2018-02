Kinderburgemeester vervangt iconische eik door jong exemplaar 20 februari 2018

02u27 0 Beersel Margo Mombers, kinderburgemeester van Beersel, mocht zaterdag samen met buren en het gemeentebestuur een nieuwe eik planten langs de Frans De Greefstraat in Alsemberg.

De vorige eik, die in de loop der jaren uitgroeide tot een monument waar passanten graag even halt hielden om van de omgeving te genieten, sneuvelde begin dit jaar tijdens stormweer. "Hoelang die vorige eik er stond, weet ik niet", zegt Agnes De Greef (75). "Het is best mogelijk dat mijn grootvader hem nog geplant heeft." De nieuwe eik zal natuurlijk nog wel enkele jaren nodig hebben om de grootte van zijn voorganger te evenaren. Maar intussen kunnen buurtbewoners en wandelaars wel al even verpozen naast een nieuwe boom. (BKH)