Kegelfeesten 02 juni 2018

Op de Elsemheide worden dit weekend de Kegelfeesten georganiseerd. Die zijn intussen toe aan de 35ste editie. Vandaag (zaterdag) kan er gekegeld worden vanaf 16 uur, morgen (zondag) is dat vanaf 11 uur. Je kan er overigens niet alleen spelen, maar ook iets drinken in de tent. Tegelijk wordt ook de barbecue aangestoken voor wie honger heeft. Er worden ook boterhammen met plattekaas geserveerd, en broodjes met gehakt. Dit jaar heeft een nieuwe generatie de feesten in handen genomen, waardoor de toekomst van het volkse evenement alvast verzekerd lijkt. (BKH)