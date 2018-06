Kasteel wordt nog eens belegerd 170 FIGURANTEN BRENGEN SLAG UIT 1489 WEER TOT LEVEN MICHIEL ELINCKX

14 juni 2018

02u25 0 Beersel Examenvraagje: wanneer vond de beschieting van het Kasteel van Beersel plaats? In 1489... en op 30 juni en 1 juli van dit jaar. Dan wordt de historische gebeurtenis nog eens overgedaan door 170 figuranten uit verschillende landen.

De bekende waterburcht uit het Suske en Wiske-album 'De Schat van Beersel' wordt eind juni het decor voor een spectaculaire 'reenactment'. Een reconstructie van de slag rond het Kasteel van Beersel in 1489, gebracht door de gemeente en vzw Den Troep. "In de 15de eeuw was het Kasteel van Beersel het toneel van een bloedig conflict tussen aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en de opstandige stedelingen", vertelt cultuurschepen Eddy De Knopper (CD&V). "Hendrik III van Witthem, heer van Beersel, koos de zijde van zijn leenheer Maximiliaan en overviel de handelaars op de wegen rond Brussel, waardoor de bevoorrading van de stad in de soep draaide. Na een mislukte poging in 1488 stonden woedende Brusselaars een jaar later opnieuw aan de poorten van het kasteel. Die slag willen wij terug tot leven brengen." Het einde is overigens al nagenoeg bekend: de Brusselaars namen het kasteel in.





Het idee voor de reconstructie kwam eerder toevallig nadat vzw Den Troep, een vereniging die gespecialiseerd is in reconstructies van middeleeuwse veldslagen, een bezoek gebracht had aan het Kasteel van Beersel. "We kenden natuurlijk de geschiedenis", zegt Sven Hebbelinck van Den Troep. "Het gemeentebestuur zag de samenwerking meteen zitten. Daarna zaten we samen om de volledige show uit te werken."





Grof geschut

En zo mag het publiek twee dagen spektakel verwachten. Om alles zo realistisch mogelijk te maken, wordt het grof geschut ingezet. "Voor het kasteel zal een tentenkamp opgetrokken worden", klinkt het. "Daar worden kanonnen en andere stukken artillerie opgesteld. In het kasteel zelf nemen we enkele kamers in. Zo worden de bezoekers ondergedompeld in de middeleeuwse sfeer."





De reenactment wordt opgedeeld in drie stukken: de aankomst van de belegeraars, het kamp- en kasteelleven en de beschieting van het kasteel. "Vooral dat laatste wordt straf", belooft Hebbelinck. "In totaal zullen 170 figuranten het beste van zichzelf geven. Wie er op het einde wint? Dat zullen we dan wel zien. Ik mag nog niet veel prijsgeven. Het is de eerste keer dat dit in Beersel gebeurt. Voor de gemeente wordt het een uniek weekend."





De historische opvoering wordt gecombineerd met een lambiekfeest. Op de parking van de kasteelsite kunnen de bezoekers tussen de hoogtepunten van de beschieting door genieten van streekbier en muzikale optredens. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 3 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Kinderen jonger dan 4 jaar mogen gratis binnen. Tickets: www.visitbeersel.be. Het lambiekfeest is gratis.