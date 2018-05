Kasteel decor voor Bottlefest 30 mei 2018

Aan het Kasteel van Beersel vindt dit weekend voor de tweede keer Bottlefest plaats. Op zaterdag 2 juni kunnen bezoekers er proeven van wijnen van producten uit verschillende streken, maar er staan ook foodtrucks en er zijn optredens van verschillende artiesten. Bottlefest start om 14 uur. Lobstar is de eerste groep die optreedt. Nadien is het de beurt aan Rock Au Vin en The Vauneuvilles. Vagabundos, Motown Supremacy en Smashdance zijn de andere namen op de affiche. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Meer info www.bottlefest.be . (BKH)