Karweihulp blijft bestaan 19 januari 2018

De karweihulp van het OCMW zal voortaan functioneren binnen de technische dienst van de gemeente Beersel. De karweihulp kan ingeschakeld worden voor zwaardere klusjes in huis zoals het opruimen van kelders en zolders, een kleine verhuis, tuinonderhoud, afvoer van afval naar het containerpark en ruimen van sneeuw. Via de maatschappelijk werkers worden bepaald welke klusjes kunnen gebeuren. Beerselaars ouder dan 65 jaar, zieken of mensen met een beperking kunnen gebruik maken van de dienst. De minimumprijs bedraagt 3 euro per uur en de maximumprijs 15 euro per uur. (BKH)