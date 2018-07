Kapper Hugo en Liliane zijn gouden koppel 19 juli 2018

02u31 0

Hugo Ocula (72) en Liliane Vandersteen (71) uit de Menisberg in Huizingen vierden hun gouden bruiloft. Ze leerden elkaar kennen in de zaal bij Mit in Buizingen. Hugo was kapper in het Grand Hotel in Brussel en ontving heel wat bekende artiesten en filmsterren in zijn salon. Twaalf jaar later begon hij thuis zijn kapperszaak. Liliane zorgde voor het huishouden. Hugo is een liefhebber van oldtimers en maakt maquettes van de Tweede Wereldoorlog. Beiden volgen de prestaties van hun kleinkinderen, die motorcrossen. Voordien reden hun kinderen fietscross en ook daar woonden ze elke wedstrijd bij. Hun gezin telt twee kinderen - Joël en Nancy - en drie kleinkinderen: Jelle, Seppe en Denver.





(SMH)