Kampioenenteams Giants ontvangen op gemeentehuis 24 april 2018

02u55 0

Het gemeentebestuur van Beersel ontving Giants Dansschool op het gemeentehuis. Op het Belgisch kampioenschap hiphop gingen de Giants met drie medailles aan de haal en werden ze tweemaal Belgisch kampioen.





De High Street Giants, de jongens en meisjes van de NRGX-Crew en de groep G-Force leverden deze uitzonderlijke prestaties.





Dansschool Giants is ook rechtstreeks geselecteerd voor het Europees kampioenschap in Duitsland en voor het wereldkampioenschap in Glasgow. De dansers werden door het gemeentebestuur getrakteerd op filmtickets.





(BKH)