Jongeren van Weredi voeren 'De Grens' op 08 mei 2018

De jongeren van Koninklijk Toneelgezelschap Weredi uit Lot repeteren dezer dagen stevig voor een nieuwe productie.

De adolescentenafdeling debuteerde net geen tien jaar geleden. Deze keer werd gekozen voor 'De Grens' van Johan Skerath. Het verhaal draait rond een meisje dat een zelfmoordpoging onderneemt en in een coma belandt. Ze komt terecht in een tussenwereld, waar mysterieuze figuren rondwaren en waar ze moet kiezen of ze terug wil keren naar het leven.





Regisseurs van dienst zijn Joeri Zelck en Paulien Dewit. Komende donderdag wordt het stuk voor het eerst opgevoerd en ook op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei zijn er voorstellingen. Afspraak telkens om 20 uur in de gemeentelijke feestzaal van Beersel, Hoogstraat 1. (BKH)